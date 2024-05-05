«Просто нужно выбрать себя»: Анна Седокова раскрыла, как поддерживает себя в форме

Певица Анна Седокова рассказала, что ей помогает поддерживать хорошую форму. Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что некоторое время практиковала интервальное голодание, а теперь старается правильно питаться. Об этом сообщает PROZVEZD.

Анна Седокова отметила, что благодаря интервальному голоданию 16:8 (16 часов в сутки без пищи) и спорту смогла сбросить пять килограммов за последний год. На данный момент при росте 170 сантиметров певица весит 68,5 килограммов и чувствует себя прекрасно.

Артистка подчеркнула, что старается употреблять только полезную пищу.

«Раньше я заказывала продукты и брала пирожки, как бы для детей. И, конечно, через 15 минут после доставки они были во мне. Сейчас я заказываю только полезные продукты. Изучайте то, что вы едите. Витамины, полезные жиры, кальций — все это есть в магазине. Просто нужно выбрать себя, а не свои слабости», — поделилась Анна Седокова.

В последнее время знаменитость плотно занялась своим здоровьем. В июле 2023 года Анна Седокова призналась, что отказалась от алкоголя и вредной еды. Она назвала этот период «месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей». Также певица активно занимается спортом.

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