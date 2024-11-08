«Просто невозможно»: Лада Дэнс рассказала, почему у нее нет мужчины

Певица Лада Дэнс рассказала, почему у нее нет мужчины. В интервью Леди Mail звезда призналась, что сейчас ей сложно построить глубокие и серьезные отношения из-за нехватки сил и времени.

Вокруг исполнительницы всегда было много поклонников. Но замужем она была лишь один раз. Супругом знаменитости стал бизнесмен Павел Свирский, с которым она развелась в 2002 году. У Лады есть двое детей, которым сейчас 27 и 25 лет. Сейчас певица одинока и не спешит менять свой статус.

«В зрелом возрасте, как выяснилось, есть много прелестей и одна из них — удовольствие быть с собой наедине. Сейчас у меня такой период, что мне комфортно быть одной, ведь сегодня я много сил трачу на развитие себя в шоу-бизнесе. И построить глубокие серьезные отношения сейчас было бы просто невозможно», — поделилась звезда.

По мнению женщины, мужчина должен быть частью жизни, на которую ты тратишь силы и время. А у популярной исполнительницы просто нет сил на это.

«Если мужчине все это не давать, ты перестанешь ему быть интересной. Для этого мы и нужны сильному полу — они ждут от нас любви, ласки и заботы», — добавила артистка.

Дэнс в свободное время любит находиться дома, где у нее есть все что нужно для хорошего отдыха. У женщины есть спа – с баней, кедровыми бочками, бассейном и купелью. Массажисты приезжают прямо к ней. А еще звезда любит обустраивать свой дом и делать перестановку мебели.

«Мне кажется, это из-за того, что я сама меняюсь и душа требует, чтобы и пространство вокруг меня тоже другим становилось», — отметила певица.

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