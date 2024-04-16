«Просто невозможно»: Иосиф Пригожин пожаловался на Валерию

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что его жена Валерия помешана на своем питании. Об этом он заявил в эфире передачи «Шоу Воли».

«Просто невозможно, ты приходишь в хорошую компанию, где в принципе телефонами пользоваться нежелательно, и она фотографирует и отправляет, вместо того, чтобы общаться в компании», — рассказал продюсер.

Пригожин отметил, что Валерия не просто берет с собой в рестораны весы, но позже также отчитывается перед нутрициологом, сколько она съела. Исполнительница, в свою очередь, подчеркнула в ходе интервью, что она не любит обсуждать с супругом рабочие дела, обратив внимание на его экспрессивность. Она добавила, что периодически хочет вставить кляп мужу.

Напомним, Иосиф Пригожин и Валерия поженились 5 июня 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в певицу с первого взгляда. При этом артистка не сразу увидела в нем потенциального избранника. Валерия рассказывала, что Пригожин покорил ее сердце благодаря заботе и вниманию.

Ранее Валерия заявила, что ее раздражает громкий голос Иосифа Пригожина.