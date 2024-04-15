«Хочется вставить кляп»: Валерия объяснила, что ее раздражает в Иосифе Пригожине

Народная артистка России Валерия заявила, что ее раздражает громкий голос мужа Иосифа Пригожина. Соответствующее признание звезды прозвучало в эфире передачи «Шоу Воли».

Исполнительница объяснила, что Пригожин может заполнять собой все пространство из-за темперамента и громкого голоса. Она считает, что это может быть как преимуществом, так и недостатком. Певицу также раздражает, что супруг решает деловые вопросы дома в экспрессивной манере.

«Хочется кляп вставить просто. Вместо этого культурно выпроваживаю», — поделилась Валерия.

Знаменитость также уточнила, что в их доме хранится не только кляп, но и плетка с наручниками.

«Один из наших друзей подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, а плетка, чтобы я его остановила», — поиронизировала она.

Напомним, Иосиф Пригожин и Валерия официально узаконили свои отношения 5 июня 2004 года. Продюсер признавался, что влюбился в певицу с первого взгляда. При этом артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Валерия рассказывала, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Пригожин рассказал о подарках от Валерии и певца Филиппа Киркорова на 55-летие.