«Хочется вставить кляп»: Валерия объяснила, что ее раздражает в Иосифе Пригожине
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Народная артистка России Валерия заявила, что ее раздражает громкий голос мужа Иосифа Пригожина. Соответствующее признание звезды прозвучало в эфире передачи «Шоу Воли».
Исполнительница объяснила, что Пригожин может заполнять собой все пространство из-за темперамента и громкого голоса. Она считает, что это может быть как преимуществом, так и недостатком. Певицу также раздражает, что супруг решает деловые вопросы дома в экспрессивной манере.
«Хочется кляп вставить просто. Вместо этого культурно выпроваживаю», — поделилась Валерия.
Знаменитость также уточнила, что в их доме хранится не только кляп, но и плетка с наручниками.
«Один из наших друзей подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, а плетка, чтобы я его остановила», — поиронизировала она.
Напомним, Иосиф Пригожин и Валерия официально узаконили свои отношения 5 июня 2004 года. Продюсер признавался, что влюбился в певицу с первого взгляда. При этом артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Валерия рассказывала, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.
Ранее Пригожин рассказал о подарках от Валерии и певца Филиппа Киркорова на 55-летие.