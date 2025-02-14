«Просто невероятно!»: Ольга Бузова показала подарок от тайного ухажера на 14 февраля
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39-летняя Ольга Бузова в последнее время скрывает личную жизнь от пристального внимания поклонников. Однако звезда любит рассказывать о красивых жестах ухажеров. Поющая телеведущая показала, что ей подарили на 14 февраля.
Подарком бывшая жена Дмитрия Тарасова похвасталась в социальных сетях. Бузова показала огромную корзину с розами, выполненную в форме сердца. Ольга надеется, что каждую девушку сегодня порадовали цветами вторые половинки.
«Такая красота сегодня у меня дома. Просто невероятно. А этот букет я вообще еле подняла. Аромат на всю квартиру», — сказала Ольга, отметив, что ее тоже радуют цветами.
Телеведущая призналась, что хорошо относится ко Дню святого Валентина. По ее словам, праздник дает лишний повод выразить чувства любимому человеку. Также она призналась в любви своим поклонникам.
Личность избранника Бузова пока не раскрывает, но недавно в СМИ писали, что она встречается с судебным приставом. Однако после этого звезда рассказывала о своем одиночестве и проблемах в личной жизни. Кавалера Ольги также не было на ее дне рождения.