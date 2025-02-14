«Просто невероятно!»: Ольга Бузова показала подарок от тайного ухажера на 14 февраля

39-летняя Ольга Бузова в последнее время скрывает личную жизнь от пристального внимания поклонников. Однако звезда любит рассказывать о красивых жестах ухажеров. Поющая телеведущая показала, что ей подарили на 14 февраля.

Подарком бывшая жена Дмитрия Тарасова похвасталась в социальных сетях. Бузова показала огромную корзину с розами, выполненную в форме сердца. Ольга надеется, что каждую девушку сегодня порадовали цветами вторые половинки.

«Такая красота сегодня у меня дома. Просто невероятно. А этот букет я вообще еле подняла. Аромат на всю квартиру», — сказала Ольга, отметив, что ее тоже радуют цветами.