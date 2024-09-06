«Просто нет детей»: Ида Галич объяснила, почему Mia Boyka набросилась на квадроберов

Блогерша Ида Галич высказалась о критике Mia Boyka девочки-квадробера. Об этом стало известно из соцсетей.

Ида Галич поддержала девочку, которую со сцены за ее увлечение квадробингом накануне отчитала певица Mia Boyka. По словам блогерши, такая реакция певицы произошла из-за того, что у нее самой нет ребенка.

«Дело в том, что у певицы, из-за которой сейчас в СМИ бушуют страсти, просто нет детей. MIA считает увлечения детей странными и топит „за адекватность“. А мама девочки по понятным причинам переживает, ведь ее потерявшегося ребенка отчитали при толпе», — рассказала она.

Галич напомнила, что в ее детстве школьники «стреляли голубей, ловили змей» и «тащили кирпичи со стройки». Она также рассказала, что детей наряжали в животных на утренники, и это никого не беспокоило.

«Ну и вообще, вспомните свои детские фотографии. Мы все в яслях были зайчиками, лисами и волками», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич сравнила себя с 14-летней дочкой Брежневой.