«Просто нереальная!»: Светлана Светикова похвасталась стройной фигурой после третьих родов
© Lomohov Anatoly/East News
В конце мая певица Светлана Светикова стала мамой в третий раз. Знаменитость призналась, что похудела до 47 кг после родов и показала, как выглядит сейчас ее фигура.
Спустя три месяца после родов артистке удалось похудеть до 47 кг при росте в 157 см. Светикова показала свою фигуру в спортивной костюме — на снимке видно, что у звезды стройные ноги и подтянутый живот.
«Ух, стройняшка»; «И не скажешь, что недавно родила»; «Просто нереальная! Выглядит очень хорошо!»; «Ну красавица!»: «Просто мотивация для нас всех!»; «Я не рожала, но мечтаю так выглядеть!», — написали восторженные фанаты Светланы.
Артистка быстро пришла в форму, несмотря на то, что во время третьей беременности набрала больше всего килограммов.
«В день родов была 64 кг — для меня это шок. Но я уже рассказывала, что была согласна и готова к такому весу. Отдыхать так отдыхать», — объяснила звезда.
Светикова поделилась лайфхаками для похудения. Она отметила, что через 10 дней после родов сбавила уже девять кг: 3−4 кг в роддоме и остальное ушло в молоко. В этот период артистка начала постепенно заниматься спортом, но без сильных нагрузок. Теперь Светлана тренируется реже, но старается больше гулять.
Напомним, Светлана Светикова родила дочь, которую назвала Луной. Девочке певица дала свою фамилию.