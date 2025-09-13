«Просто нереальная!»: Светлана Светикова похвасталась стройной фигурой после третьих родов

В конце мая певица Светлана Светикова стала мамой в третий раз. Знаменитость призналась, что похудела до 47 кг после родов и показала, как выглядит сейчас ее фигура.

Спустя три месяца после родов артистке удалось похудеть до 47 кг при росте в 157 см. Светикова показала свою фигуру в спортивной костюме — на снимке видно, что у звезды стройные ноги и подтянутый живот.

«Ух, стройняшка»; «И не скажешь, что недавно родила»; «Просто нереальная! Выглядит очень хорошо!»; «Ну красавица!»: «Просто мотивация для нас всех!»; «Я не рожала, но мечтаю так выглядеть!», — написали восторженные фанаты Светланы.