«Дурею я от нее»: Светикова раскрыла необычное имя дочери и дала ей свою фамилию

41-летняя звезда мюзиклов Светлана Светикова в третий раз стала мамой — 28 мая у нее родилась дочь Луна Светикова. Артистка рассказала, почему выбрала необычное имя и как проходит жизнь с новорожденной.

Имя Луна (с ударением на «у») артистка придумала еще несколько лет назад, но не была уверена, что решится на третьего ребенка. Дома девочку ласково называют Лу или Лулу.

«И кстати, она Светикова. Мой свет Луны теперь со мной», – поделилась Светикова.

Певица с восторгом описала дочь и отметила, что у нее большие и немного «лисьи» глаза с невероятной глубиной. Также у девочки спокойный характер, в отличие от братьев. Она не истерит, а «мяукает».

«Голосок нежнейший. Короче, дурею я от нее. И хочется „весь мир к ее ногам бросить“. На четвертый день Лу начала улыбаться. Мы немножечко в шоке. Очень любопытная и крутит головой. Мальчики нежно и осторожно с ней общаются. Пока растеряны, но целуют постоянно», — отметила звезда.

Светлана призналась, что уже готовится к восстановлению после родов. Пока она мучается от головных болей и усталости. А еще она поблагодарила мужа за заботу.

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