Влад Лисовец рассказал, как пожилая мать отреагировала на новость о раке
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Стилист Влад Лисовец заявил, что пожилая мать тяжело восприняла новость о его раке. Влад рассказал о реакции семьи на болезнь в Telegram-канале.
17 февраля в СМИ появилась новость о неизлечимой болезни стилиста. Сообщалось, что у него выявили рак запущенной формы. Влад подтвердил слухи о болезни, но уточнил: все не так плохо, как пишет пресса. По словам Лисовца, день, когда все узнали о его недуге, был тяжелым не только для него, но и для 80-летней мамы, которая не смогла сдержать слез.
«После такого сложного дня , особенно тяжелым он оказался для моей 80-летней мамы, (а мамы и дети не должны плакать, если только от радости ) читаю ваши комментарии, и на душе очень трогательно», — высказался стилист.
Влад поблагодарил поклонников за поддержку. Он отметил, что подписчики лечат его добрым словом.
«Спасибо всем большое. Вот это и есть настоящее лечение словом. Завтра передам все маме», — резюмировал Лисовец.
Ранее стилист Влад Лисовец рассказал, что тяжело переживал кризис среднего возраста. Подробности читайте в этой новости.
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