«Просто нечем петь»: Елена Ваенга отменила концерт в Кремле
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Певица Елена Ваенга внезапно отменила концерт в Кремлевском дворце, запланированный на 22 июня. Она извинилась перед поклонниками и пожаловалась на болезнь.
В личном блоге 48-летняя исполнительница хита «Курю» призналась, что ей диагностировали фарингит и ларингит, из-за которых она не может петь.
«Я обязана снять видео, потому что с декабря повторяется, к моему проклятию просто. Я сообщаю о переносе концерта 22 июня. Концерт в Кремле не состоится. Ногами и руками могу, голосом — нет», - сказала Ваенга.
Она также заверила, что лечится у врача и уже получила свою «законную справку». Для полного восстановления голоса артистке понадобится не менее десяти дней.
«Просто нечем петь. Врач сказал, что я не восстановлюсь до 22 числа… Простите меня, пожалуйста. Болею, как обычные люди. Шесть месяцев не болела, но вот… У меня это слабое место», — оправдалась перед поклонниками Ваенга.
Пользователи Сети в ответ поддержали певицу и пожелали ей здоровья.
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что охрана Елены Ваенги на концертах может стоить полмиллиона рублей.