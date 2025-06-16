«Просто нечем петь»: Елена Ваенга отменила концерт в Кремле

Певица Елена Ваенга внезапно отменила концерт в Кремлевском дворце, запланированный на 22 июня. Она извинилась перед поклонниками и пожаловалась на болезнь.

В личном блоге 48-летняя исполнительница хита «Курю» призналась, что ей диагностировали фарингит и ларингит, из-за которых она не может петь.

«Я обязана снять видео, потому что с декабря повторяется, к моему проклятию просто. Я сообщаю о переносе концерта 22 июня. Концерт в Кремле не состоится. Ногами и руками могу, голосом — нет», - сказала Ваенга.

Она также заверила, что лечится у врача и уже получила свою «законную справку». Для полного восстановления голоса артистке понадобится не менее десяти дней.

«Просто нечем петь. Врач сказал, что я не восстановлюсь до 22 числа… Простите меня, пожалуйста. Болею, как обычные люди. Шесть месяцев не болела, но вот… У меня это слабое место», — оправдалась перед поклонниками Ваенга.

Пользователи Сети в ответ поддержали певицу и пожелали ей здоровья.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что охрана Елены Ваенги на концертах может стоить полмиллиона рублей.