«Просто не знаю, что делать»: Леонид Якубович вышел на связь после новостей о проблемах со здоровьем

Телеведущий Леонид Якубович отреагировал на новости о своей тяжелой болезни. В Сети появилась информация, что 80-летний артист практически находится при смерти, но это не соответствует действительности. Леонид Аркадьевич пошутил на эту тему, дав понять, что с ним все в порядке. Его слова приводит Пятый канал.

Якубович отметил, что даже в 80 лет продолжает придерживаться активного и здорового образа жизни. Он много работает, летает, а также пишет книги. Поэтому телеведущего всегда удивляют новости о том, что он плохо себя чувствует.

«Написали, что я тяжело болен. Помираю и все. Но я еле-еле дохожу до корта три раза в неделю. Летаю с трудом, еле вижу. Просто не знаю, что делать, просто не знаю. Вот пятую книжку сдал при смерти. Или уже после, это я не прочитал еще», - пошутил Якубович.

Также артист признался, что возраст не мешает ему заниматься спортом. Он увлекается теннисом, горными лыжами. Дома у Леонида Аркадьевича есть тренажеры, чтобы поддерживать себя в форме.

