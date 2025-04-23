«Просто не верится»: Татьяна Михалкова высказалась о смерти Церетели

23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве прощаются с народным художником России Зурабом Церетели. На траурной церемонии присутствовали многие известные личности. Проводить скульптора в последний путь пришла и актриса Татьяна Михалкова.

Жена режиссера вспомнила Церетели с дрожью в голосе. Она отметила, что скульптор был очень отзывчивым человеком, который всегда предоставлял площадку молодым дизайнерам. «Человек-глыба», - так охарактеризовала Зураба Константиновича Михалкова.

78-летняя артистка вспомнила и о творческих достижениях художника. Татьяна назвала его очень жизнерадостным, добрым, улыбчивым – эти качества Церетели переносил и на свои картины.

«И даже его картины всегда полны ярких-ярких цветов. Вот те краски, которые должны нас окружать. Не мрачные, а именно жизнерадостные. Он любил жизнь и как-то не верится, что его нет. Просто не верится», - рассказала Михалкова в разговоре с mk.ru.

Напомним, вдова художника Татьяна Кочемасова не может смириться со смертью мужа. Защищать и беречь маэстро было смыслом ее жизни.