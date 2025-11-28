«Просто не повезло»: онколог провел связь между раком актрисы Светланы Крючковой и отравлением ртутью

Народная артистка России Светлана Крючкова уже более десяти лет борется с онкологическим заболеванием. Сейчас она частично передвигается на инвалидной коляске. Сама актриса предполагает, что рак у нее появился после того, как кто-то подбросил ей на порог почти 500 мл ртути.

Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Абзацем» провел связь между недугом звезды «Большой перемены» и отравлением. По словам эксперта, ртуть к болезни не имеет никакого отношения.

«При отравлении ртутью страдает печень. К раку это не имеет никакого отношения. Даже некурящие люди заболевают раком легких. Возможно, была пневмония или бронхит. Рак легкого на первом месте среди онкологии. Да и экология сейчас не очень. Скорее всего, просто не повезло», — заявил специалист.

Рак четвертой степени у Крючковой диагностировали в 2015 году. В 2021-м актриса вошла в ремиссию. Однако сразу после этого она переболела ковидом, из-за чего у нее парализовало половину лица. Из-за недуга Светлане Николаевне пришлось отказаться от ряда интересных проектов.

