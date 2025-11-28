75-летняя актриса Светлана Крючкова появилась на кинопремии в инвалидном кресле

75-летняя актриса Светлана Крючкова появилась на кинопремии в инвалидной коляске. Известно, что звезда более 10 лет борется с раком.

Подробности приводит The Voice.

Крючкова посетила кинопремию «Бриллиантовая бабочка» в мастерской «12» режиссера Никиты Михалкова. Крючкову и ее партнера по фильму «Двое в одной жизни, не считая собаки» наградили премией как лучших актрису и актера.

Знаменитость не сразу согласилась сниматься в данной картине – ее останавливали проблемы со здоровьем. В итоге этот фильм стал первым в ее карьере за 10 лет.

Свое состояние актриса объяснила следующим образом: «Перекосило после осложнений от ковида».

Сюжет фильма пересекается с личной историей Крючковой: один из сыновей 27 лет живет не в России, внуки тоже родились за границей.

«Они говорят по-русски, конечно, но они далеко… Это моя личная боль», - поделилась знаменитость.

Крючкова шесть лет не видела внучку. Она говорит, что при упоминании ребенка «горло перехватывает».

«Это в фильме видно — такое не сыграть, это прожить нужно», - сказала Крючкова.

Ранее актриса рассказывала, что попала в реанимацию во время работы над фильмом «Похороните меня за плинтусом».