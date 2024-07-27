«Просто не надо разорять чужие гнезда»: Анастасия Решетова ответила на травлю в Сети

Блогер Анастасия Решетова после скандала с разводом певицы Алсу пожаловалась на травлю в Сети. Бывшая избранница рэпера Тимати подчеркнула, что уже давно сталкивается с кибербуллингом и оскорбительными комментариями.

«Я уже много лет пользуюсь соцсетью с большим количеством подписчиков. Поэтому, с такими проявлениями кибербуллинга как оскорбительные комментарии, публикации и сообщения я хорошо знакома», разоткровенничалась Решетова в своем блоге.

Она также отметила, что поинтересовалась статистикой и выяснила, что 58% россиян сталкиваются с кибербуллингом, однако эта проблема практически не поднимается для обсуждения в обществе.

При этом размышления Решетовой возмутили пользователей Сети. Подписчики поспешили напомнить, что блогер встречалась с женатым мужчиной, отцом троих детей. Ей также припомнили ситуацию с беременной моделью Аленой Шишковой, у которой Решетова увела Тимати.

«Просто не надо разорять чужие гнезда. Тогда и не будет ни троллинга, ни аутинга, ни диссинга», — отметили комментаторы.

Напомним, весной 2024 года певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Она не стала говорить о причинах разрыва, но намекнула, что муж изменял ей с Анастасией Решетовой.

В свою очередь, адвокат Абрамова Александр Добровинский опроверг связь подзащитного с моделью. Более того, он заявил, что Ян всегда был верен Алсу и любит ее до сих пор. При этом юрист не стал называть причину расставания пары.