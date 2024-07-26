«Большая загадка»: адвокат Абрамова высказался о его связи с Решетовой

Адвокат Яна Абрамова заявил, что у бизнесмена не было романа с Анастасией Решетовой. Об этом сообщает StarHit.

Весной 2024 года Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Поговаривают, супруги разошлись из-за измены бизнесмена с Анастасией Решетовой. Александр Добровинский опроверг связь подзащитного с моделью. Более того, он заявил, что Ян всегда был верен Алсу и любит ее до сих пор. При этом Александр не стал называть причину расставания пары.

«Поэтому, что побудило Алсу на это — большая загадка. Женщины очень часто разводятся из-за своих фантазий, сплетен, настроения. Я знаком с Яном много-много лет. Ни разу не видел его с другой женщиной. Мы встречались в разных местах: в клубах, ресторанах, на отдыхе, и я ни разу не слышал от него, чтобы он сказал проходящей мимо «красивая женщина»», — высказался адвокат.

Также Александр отметил «агрессивное судебное поведение» Алсу. Адвокат обратил внимание на то, что певица первой подала на развод и раздел имущества. Несмотря на это, Абрамов намерен содержать семью «по-королевски, пока он жив».

Ранее адвокат Яна Абрамова заявил, что бизнесмен хочет жить с певицей Алсу ради детей. Подробности читайте в этой новости.