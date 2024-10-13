«Просто не бесите других людей»: Лера Кудрявцева объяснилась за свои слова перед бывшей Павла Дурова

Лера Кудрявцева объяснилась за свои слова перед бывшей Павла Дурова.

Телеведущая увидела публичное обращение от Ирины Болгар, которая отреагировала на ее мнение из-за всей этой ситуации. Лера была шокирована, когда узнала о сумме алиментов, которую женщина подняла почти до 14 миллиардов рублей. Однако артистка подчеркнула, что она имела в виду совсем другое и попросила не переворачивать ее слова.

Кудрявцева пояснила, что она не защищает и не оправдывает Павла Дурова за его поведение. По словам Леры, она прекрасно понимает, как трудно приходится матерям-одиночкам в воспитании детей. Кроме того, она знает много историй, когда женщинам приходилось выбивать хотя бы немного алиментов со стороны отца, бросившего семью.

Телеведущая заявила, что ее негодование связано лишь с тем, что Ирина вынесла разборки с Павлом на всеобщее обозрение, а затем публично назвала его абьюзером и заявила о нужде получать алименты в разве 124 миллионов швейцарских франков.

«Не переворачивайте мои слова! Я о миллиардах, о которых идет речь... Вы привыкли, видимо, к другому уровню жизни и хотите его поддерживать, я понимаю. Сама сумма шокирует, особенно матерей РФ... Просто не бесите других людей суммами в миллиарды. Здесь вас никто не поддержит», — подчеркнула телеведущая у себя в Telegram-канале «Лера Кудрявцева».

Однако артистка все же пожелала Болгар и ее детям счастья, здоровья, и чтобы никто из них никогда ни в чем не нуждался.

Ранее мы писали о том, что Ирина Болгар ответила Лере Кудрявцевой, заступившейся за Павла Дурова.