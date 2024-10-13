«Абьюзивное поведение»: Ирина Болгар ответила Лере Кудрявцевой, заступившейся за Павла Дурова

Ирина Болгар ответила Лере Кудрявцевой, которая осудила ее за скандал с Павлом Дуровым из-за баснословной суммы алиментов.

По словам Болгар, ее удивили претензии Кудрявцевой, ведь они даже лично не знакомы. Ирина заявила, что телеведущая поддерживает публичного человека, не зная всех подробностей его личной жизни.

Девушку шокировали претензии Леры в ее сторону, ведь она сама является и матерью и должна понимать, как сложно воспитывать троих детей без отца. Ирина объяснила, что Павел не хочет поддерживать связь с наследниками и даже не переживает за их финансовое благополучие.

«Крайне странно слышать от вас, как от публичной персоны, что вы поддерживаете небезызвестного человека, бросившего своих детей и манипулятивно оставившего их без финансовой поддержки. И я уже не говорю о какой-либо другой поддержке», — обратилась девушка к Кудрявцевой.

Также Болгар подчеркнула, что Дуров позволял манипулятивные действия в сторону своих детей, а позже и вовсе оборвал с ними все связи, перестав интересоваться их личной жизнью и состоянием. Она пояснила, что потребовала 14 миллиардов рублей в качестве алиментов, так как семейные юристы из Швейцарии проанализировали сумму расходов прошлых лет.

«Человека, который по своему желанию прервал контакт с детьми, многократно позволял себе абьюзивное поведение в отношении детей, перестал поздравлять их с днями рождения еще с 2021 года, когда все это только началось. А сейчас лжет, что мы никогда не были парой, проведя с нами 10 лет», — возмутилась Ирина в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева раскритиковала Ирину Болгар за баснословную сумму алиментов.