«Просто не афиширую»: куда Анастасия Волочкова пропала с театральной сцены

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в последнее время редко появляется на сцене театра. В беседе с Пятым каналом бывшая прима Большого театра призналась, что сейчас у нее мало свободного времени, поскольку она занята в различных проектах.

По словам Анастасии Волочковой, она участвует в благотворительных спектаклях, которые зрители могут посетить бесплатно. В связи с этим балерина не занимается каким-либо продвижением таких мероприятий.

«Просто у меня благотворительные спектакли, я всех зрителей приглашаю бесплатно, поэтому я не делаю особую рекламу», — отметила Анастасия Волочкова.

Также артистка балета рассказала о своем новом шоу «Одержимость». Этот проект объединяет на сцене переплетутся танец, театр и визуальное искусство. Анастасия Волочкова подчеркнула, что ее шоу пользуется большим успехом — выступления проходят каждые две недели.

«У меня новое шоу „Одержимость“, оно проходит раз в две недели. Премьера была 25 ноября того года в концертном зале „Москва“». Также этот спектакль у меня состоится осенью. А сейчас у меня спектакли каждые две недели, ближайший – 31 мая в концертном зале „Капотня“. У меня было там шоу три недели назад, и не все вместились в зал, поэтому меня попросили на бис создать еще одно такое шоу», — поделилась танцовщица.

Анастасия Волочкова заявила, что она продолжает работать, но предпочитает не распространяться о своей деятельности.

«Я работаю, танцую, просто не афиширую», — заключила балерина.

Когда у знаменитости все же появляется свободное время, она любит отдыхать в своем доме. Так, Анастасия Волочкова призналась, что ходит в свою домашнюю русскую баню, а затем окунается в ледяную купель. Также артистка может отдохнуть на веранде дома или позвать гостей. Кроме того, танцовщица проводит время со своей дочерью Ариадной.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова отреагировала на критику ее шоу «Одержимость».