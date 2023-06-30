«Просто медведь наступил на ухо»: Гагарина раскритиковала вокальные данные 6-летней дочери

Певица Полина Гагарина воспитывает двоих детей от разных мужчин. Первенца Андрея она родила еще в совсем молодом возрасте, а вот дочь Мия появилась на свет шесть лет назад в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. В связи с тем, что девочка еще маленькая, артистка долгое время предпочитала не показывать ее публике. Однако весной этого года она вдруг решилась и вывела ее на сцену многотысячного концертного зала.

По признанию Полины, Мия сама захотела принять участие в шоу мамы, и она не стала этому препятствовать. Они провели несколько репетиций, чтобы девочка была спокойна перед большой аудиторией, и вокалистка всегда была с ней рядом, чтобы в случае чего успокоить. При этом дочь исполнительницы на концерте практически не демонстрировала свои вокальные данные, а лишь сопровождала звездную родительницу. И на это были причины.

Гагарина рассказала, что на самом деле Мия точно не станет певицей, так как все музыкальные таланты достались ее брату. Девочка же не имеет ни слуха, ни голоса, и в этом плане Полина смотрит на ребенка объективно. Также она видит, что у дочери нет способности и к танцам. Но зато она увлекается рисованием, и это у нее получается неплохо.

«У Мии хорошее чувство ритма, чему вообще не научить. Но голоса нет, слух — просто медведь наступил на ухо, поэтому у нас нет никаких амбиций становиться певицей. С танцами тоже небольшие проблемы», - рассказала Гагарина в «Шоу Воли».

Отметим, что сын певицы действительно пошел по стопам матери и уже активно развивается в музыке. Правда, пока он не спешит дебютировать на сцене как артист и продолжает учиться, а также работать в творческой команде мамы.

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