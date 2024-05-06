«Просто лучшая»: возлюбленный Ани Лорак обратился к певице после финала шоу «Маска»

На канале НТВ состоялся финал юбилейного, пятого сезона шоу «Маска». Певица Ани Лорак, выступавшая в образе Кота, заняла второе место в проекте, уступив победу солистке группы Artik & Asti Севиль, которая была в маске Енота. Исполнительница хита «Зажигай сердце» рассказала об участии в шоу в личном блоге, где к ней также публично обратился ее возлюбленный, инструктор по йоге Исаак Виджраку.

Ани Лорак поделилась снимками с последнего выпуска шоу «Маска» и завявила, что посвящает свое участие в проекте дочери. Артистка выразила благодарность организаторам и творческой, а также всем, кто ее поддерживал.

«Это удивительное путешествие в проекте „Маска“ я посвящаю своей дочери Сонечке. Спасибо всей замечательной творческой команде проекта. Отдельная благодарность Тимуру Вайнштейну и Юлии Сумачевой. Мы старались удивлять вас в каждом выпуске. Спасибо всем, кто поддерживал котика. Котик вас очень любит и крепко обнимает», — написала Ани Лорак.

Певицу поддержали в комментариях под постом коллеги и близкие, в числе которых был и ее бойфренд Исаак Виджраку.

«Ты просто лучшая», — обратился к знаменитости ее возлюбленный.

Напомним, победителем юбилейного сезона шоу «Маска» стала солистка группы Artik & Asti, певица Seville (Севиль Велиева), которая выступала в образе Енота. Ани Лорак в маске Кота досталось второе место в проекте. Третье место заняла певица Люся Чеботина в костюме Бабочки, а четвертое место отдали Змею Горынычу, в костюме которого скрывались резиденты Сomedy Club Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.

Ани Лорак признавалась, что на съемках «Маски» ей пришлось столкнуться со сложностями. По словам певицы, у нее был один из самых сложных образов сезона. Артистка рассказала, что ее костюм Кота весил около 30 килограммов, из-за чего ей было тяжело выступать на сцене.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак чуть не потеряла сознание в финале шоу «Маска».