«Котик, на минуточку, весит около 30 килограммов»: Ани Лорак едва не потеряла сознание в финале «Маски»

Певица Ани Лорак едва не потеряла сознание в финале шоу «Маска». Напомним, что, как выяснилось, артистка скрывалась в костюме Кота, который был одним из самых сложных образов сезона.

В этому году проект, как и всегда, радовал зрителей разнообразием персонажей. Жюри из выпуска в выпуск отдавали предпочтение самым разным участникам, но рыжий толстый Кот смог покорить сердца практически всех. Судьи долго пытались угадать, кто же из артистов решился залезть в объемный костюм, и до последнего сомневались, что такое испытание способна выдержать Ани Лорак. Поэтому в финале их ждал настоящий шок, когда пушистик снял маску.

Певица призналась, что ей предлагали разные наряды, но, когда она увидела Кота, то больше ничего не рассматривала. Она нашла в нем саму себя, ведь тоже любит вкусно поесть. Однако участие в «Маске» стало для нее настоящим испытанием. На протяжении сезона ей приходилось находиться в жарком и тяжелом костюме, и в финале она чуть не лишилась чувств прямо на сцене.

«Котик, на минуточку, весит около 30 килограммов! Давайте возьмем мужчину и пусть он наденет 30 кг! И станцует те номера, которые я делала. Для меня это был сложный челлендж. Я похудела на 2,5 килограмма», - заявила Лорак StarHit.

По словам артистки, в одном из выпусков ей установили внутрь костюма вентилятор, чтобы ей было легче, но в итоге он отвалился и ударил ее по голове. Из-за этого даже пришлось остановить съемку, но Ани изначально понимала, что ей будет непросто.

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