«Просто ледяные ноги!»: Ксения Бородина возмутилась работой нянь Ольги Орловой

Телеведущая Ксения Бородина пришла в гости к подруге Ольге Орловой и отчитала ее нянь. Блогерше не понравилось, что присматривающие за ребенком не уследили за ним, и он замерз.

В личном блоге Орлова опубликовала видео, в котором показала, как Бородина проводит время с ее дочкой. Ксения помогала девочке переодеться после прогулки, однако, потрогав ноги, поняла, что малышка перемерзла на улице. Так как она гуляла вместе с нянями, телеведущая обратилась к помощницам с претензиями.

«Как вы так? А что за обувь была? Ну потрогайте ноги, подойдите. Просто ледяные ноги!» - возмутилась Бородина.

При этом мама малышки была спокойна. Она снимала на видео, как негодует Ксения, и отмечала — сейчас она всем раздаст «люлей».

Напомним, что у самой Бородиной тоже есть дети — две дочери. Девочки родились у телеведущей от разных мужчин. Сейчас же блогерша счастлива в отношениях с Николаем Сердюковым, но о том, будут ли у них общие наследники, она пока не заговаривает.

Ранее Ксения Бородина заявила, что составила брачный контракт с Николаем Сердюковым.