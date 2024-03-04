Павел Прилучный впервые за долгое время рассказал, что думает о бывшей жене Агате Муцениеце

Актер Павел Прилучный рассказал, в каких отношениях сейчас находится с бывшей женой Агатой Муцениеце. По его словам, несмотря на новости о скандалах, их общение складывается хорошо, и он ничего плохого не может о ней сказать.

В 2020 году звезды сериала «Закрытая школа» шокировали поклонников, заявив о разводе. Разойтись мирно у них не получилось. Агата обвинила экс-супруга в абьюзе, а Павла стали подозревать в изменах с актрисой Мирославой Карпович. И даже спустя четыре года бывшие возлюбленные продолжают выяснять отношения. Так, в 2023 году Муцениеце через суд выселила Прилучного из квартиры, а после начала требовать увеличения алиментов. Этого у нее добиться пока не удалось.

Однако, несмотря на то, что артистка негативно высказывается о «мажоре» и его новой семье, сам он, как оказалось, зла на Агату не держит. Он признался, что, как и четыре года назад, ничего плохого о ней сказать не может, так как она мать его детей.

«У нас с Агатой отличные отношения. У нее все складывается, получается, и я искренне за нее рад», - поделился Павел с PROZVEZD.

Прилучный дал понять, что сейчас абсолютно счастлив с новой женой Зепюр Брутян. И он рад, что Агата позволяет ему беспрепятственно общаться с сыном и дочерью от первого брака.

Ранее Агата Муцениеце поздравила дочь с 8-летием, устроив роскошную вечеринку.