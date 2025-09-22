«Просто красота!»: Соседов раскрыл, чем кормили гостей «Интервидения»

Музыкальный критик Сергей Соседов восхищен организацией международного конкурса «Интервидение». Телеведущий рассказал, чем угощали гостей мероприятия.

По словам Соседова, все было организовано на очень высоком уровне — зрителей и гостей встречали, провожали и во всем помогали.

«Честно говоря, я давно такого не видел! Просто красота! Совершенно райское место!», — приводит слова Соседова Ura.ru.

Телеведущий отметил, что волонтеры уделили каждому внимание. Все гости понимали, куда идти. Критик высоко оценил не только организацию шоу, но и угощения. Сергей рассказал, что гостям давали сибас, каре ягненка и «роскошные фрукты».

«Горжусь тем, как наша страна организовала конкурс. Все было действительно на самом высоком уровне», — добавил он.

