«Неплохая и хозяйственная»: Сергей Зверев нашел себе невесту из деревни

Стилист Сергей Зверев задумался о больших переменах в жизни. Он захотел уйти из шоу-бизнеса и поселиться в деревне. Причем не один, а с невестой, которую уже нашел.

Артист признался, что провел детство за городом, поэтому жизнь вдали от мегаполиса его не пугает. По его словам, он умеет рано вставать и много работать.

Собственный дом Звереву покупать нет необходимости, так как у него на примете есть обеспеченная невеста, к которой он может переехать.

«Там уже и деревня хорошая такая, и невеста неплохая и хозяйственная. И хозяйство есть, и все есть: свое молоко, свой творог, свое все», - рассказал Сергей Пятому каналу.

Напомним, что Звереву уже 61 год, но при этом он не выглядит на свой возраст. Сам стилист признается — хорошо выглядеть ему помогают прогулки. По его словам, он любит по вечерам выходить на улицу и выполнять норму шагов.

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