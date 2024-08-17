«Просто кошмар»: Пригожин резко осудил идею депутата Хинштейна лишать артистов-иноагентов роялти

Депутат Александр Хинштейн предложил лишить артистов-иноагентов отчислений со стримингов. Он пообещал внести соответствующий законопроект уже в осеннюю сессию Госдумы. Эту идею раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин.

Муж певицы Валерии отметил, что, помимо исполнителей, есть авторы, которые не причастны ни к чему плохому. Пригожин привел в пример запрет артистов на YouTube и введенные в дальнейшем ограничения в отношении видеохостинга. Продюсер считает, что нужно искать решения, а не закрывать различные площадки.

Роялти со стриминговых сервисов — не основной доход артистов. Запрет монетизации, считает Пригожин, «трехкопеечная история», а основной способ заработка звезд — концерты. Он привел в пример Егора Крида, HammAli & Navai и других знаменитостей, которые работают на стримах.

«Я вообще считаю, что те, кто начал блокировать музыкантов, перешли черту приличия. Лишать музыкантов права быть, петь песни и радовать людей — просто кошмар», — цитирует Пригожина НСН.

По словам продюсера, ему не нравится, когда в демократическом обществе появляются сплошные запреты, особенно в отношении творческих людей.

Ранее Александр Хинштейн прокомментировал сайту «Страсти» инициативу запретить иноагентам зарабатывать в России и отключить монетизацию на российских стриминговых площадках. Он отметил, что при этом уехавшие артисты без статуса иностранного агента пока сохраняют право получать доход от деятельности на территории страны.