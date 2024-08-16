«Таких немало»: Хинштейн сообщил, что уехавшие артисты-неиноагенты имеют право получать доход в России
© Kashaev Pavel/East News
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал сайту «Страсти» инициативу запретить иноагентам зарабатывать в России и отключить монетизацию на российских стриминговых площадках. Он отметил, что при этом уехавшие артисты без статуса иностранного агента пока сохраняют право получать доход от деятельности на территории страны.
Хинштейн предложил запретить иноагентам зарабатывать от трансляции произведений в России. Мы поинтересовались, как быть с теми, кто уехал за границу и пока не внесен в соответствующий реестр, но продолжает зарабатывать здесь.
«Речь идёт исключительно о тех гражданах России, которые уже признаны иноагентами. Данный статус накладывает ряд ограничений, напомню, что Госдума приняла закон о запрете размещения рекламы на страницах и ресурсах, связанных с иноагентами. Что касается деятелей культуры, занявших антироссийскую позицию и покинувших пределы Родины, к сожалению, таких немало. Но с точки зрения закона, они имеют право получать доход от творческой деятельности на территории страны», - сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Напомним, 16 августа Хинштейн сообщил, что в осеннюю сессию Госдумы планирует заняться разработкой соответствующего запрета для иноагентов. Политик уточнял, что их произведения могут транслироваться и скачиваться дальше, но получать роялти за них исполнитель-иноагент не будет. Запрещать творчество таких музыкантов не планируется.