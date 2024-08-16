«Таких немало»: Хинштейн сообщил, что уехавшие артисты-неиноагенты имеют право получать доход в России

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал сайту «Страсти» инициативу запретить иноагентам зарабатывать в России и отключить монетизацию на российских стриминговых площадках. Он отметил, что при этом уехавшие артисты без статуса иностранного агента пока сохраняют право получать доход от деятельности на территории страны.

Хинштейн предложил запретить иноагентам зарабатывать от трансляции произведений в России. Мы поинтересовались, как быть с теми, кто уехал за границу и пока не внесен в соответствующий реестр, но продолжает зарабатывать здесь.