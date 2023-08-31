Глаз не открывается: Полина Максимова показала последствия жуткой аллергии из-за укуса пчелы

Актриса Полина Максимова показала сильные отеки после укуса пчелы. Девушка опубликовала фото, на котором видно, что у нее не открывается один глаз.

Знаменитость пожаловалась на жуткую аллергию, которая появилась после укуса насекомого. Она рассказала, что все произошло на съемках. Несмотря на то, что пчела ужалила ее в лоб, отек спустился к глазу, переносице и в итоге оказался на всем лице.

На новом снимке Полины видно, как у нее раздуло лицо, а один глаз совсем не открывается. Но это не пугает звезду. Она даже нашла повод, чтобы пошутить над ситуацией.