НАШ ШОУБИЗ
17:15, 31 августа 2023
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Глаз не открывается: Полина Максимова показала последствия жуткой аллергии из-за укуса пчелы

Актриса Полина Максимова показала отек на лице из-за аллергии после укуса пчелы.

Глаз не открывается: Полина Максимова показала последствия жуткой аллергии из-за укуса пчелы

© Ivanov Sergey/East News

Актриса Полина Максимова показала сильные отеки после укуса пчелы. Девушка опубликовала фото, на котором видно, что у нее не открывается один глаз.

Знаменитость пожаловалась на жуткую аллергию, которая появилась после укуса насекомого. Она рассказала, что все произошло на съемках. Несмотря на то, что пчела ужалила ее в лоб, отек спустился к глазу, переносице и в итоге оказался на всем лице.

На новом снимке Полины видно, как у нее раздуло лицо, а один глаз совсем не открывается. Но это не пугает звезду. Она даже нашла повод, чтобы пошутить над ситуацией.

Глаз не открывается: Полина Максимова показала последствия жуткой аллергии из-за укуса пчелы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Если вы хотите, чтобы морщины разгладились, лицо приобрело легкий румянец, обращайтесь ко мне, расскажу, где находится поле с подсолнухами, на котором летают потрясающие пчелы-косметологи», – поделилась Максимова.

Актриса назвала эту «процедуру» инновационной и отметила, что в скором будущем планирует запустить курс в Сколково, где будет продавать метод от морщин.

«Ваше лицо разгладится, нос растечется», — цитирует звезду Газета.Ru.

Напомним, что артистка известна своими ролями в сериалах и фильмах. Популярность пришла к Полине после съемок в ситкоме «Деффчонки», где она сыграла гламурную блондинку. В фильмографии Максимовой более 40 ролей.

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