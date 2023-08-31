Глаз не открывается: Полина Максимова показала последствия жуткой аллергии из-за укуса пчелы
Актриса Полина Максимова показала отек на лице из-за аллергии после укуса пчелы.
© Ivanov Sergey/East News
Актриса Полина Максимова показала сильные отеки после укуса пчелы. Девушка опубликовала фото, на котором видно, что у нее не открывается один глаз.
Знаменитость пожаловалась на жуткую аллергию, которая появилась после укуса насекомого. Она рассказала, что все произошло на съемках. Несмотря на то, что пчела ужалила ее в лоб, отек спустился к глазу, переносице и в итоге оказался на всем лице.
На новом снимке Полины видно, как у нее раздуло лицо, а один глаз совсем не открывается. Но это не пугает звезду. Она даже нашла повод, чтобы пошутить над ситуацией.
«Если вы хотите, чтобы морщины разгладились, лицо приобрело легкий румянец, обращайтесь ко мне, расскажу, где находится поле с подсолнухами, на котором летают потрясающие пчелы-косметологи», – поделилась Максимова.
Актриса назвала эту «процедуру» инновационной и отметила, что в скором будущем планирует запустить курс в Сколково, где будет продавать метод от морщин.
«Ваше лицо разгладится, нос растечется», — цитирует звезду Газета.Ru.
Напомним, что артистка известна своими ролями в сериалах и фильмах. Популярность пришла к Полине после съемок в ситкоме «Деффчонки», где она сыграла гламурную блондинку. В фильмографии Максимовой более 40 ролей.
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