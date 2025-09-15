«Просто копии друг друга»: певица Анна Нетребко опубликовала фото с сестрой в особый день

Певица Анна Нетребко поздравила сестру Наталью Эскильдсен с днем рождения. В своем личном блоге оперная дива выложила редкое фото с родственницей, которой исполнилось 57 лет.

«С днем рождения, моя единственная и неповторимая, прекрасная сестра! Пусть все будет красиво», — написала артистка.

Сестра Анны живет в Дании. Певица призналась, что периодически они вместе путешествуют и отдыхают, чтобы видеться как можно чаще.

Подписчики Нетребко прокомментировали трогательный пост знаменитости. Поклонники отмечают, что сестры очень похожи и их легко спутать.

«Красивая женщина», «Сначала подумала, что это вы», «Вас легко перепутать», «Выглядите как близнецы», «Какие же вы обе прекрасные», «Роскошные обе», «Это сестра? Так похожи», «Вы просто копии друг друга», — пишут фолловеры.

Недавно Анна рассказала, что сестра активно помогала ей растить ее особенного сына Тияго от уругвайского баритона Эрвина Шротта. По словам артистки, Наталья часто забирала его после уроков и проводила каникулы с племянников. Анна добавила, что всегда может рассчитывать на поддержку родного человека.

Ранее певица Анна Нетребко опубликовала кадры с особенным сыном в день его 17-летия.