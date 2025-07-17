«Просто ходячие мертвецы»: соседи Natan отказываются здороваться с рэпером

Рэпер Natan пожаловался на соседей по многоквартирному дому. По словам артиста, они отказываются с ним здороваться. Причем причина звезде неизвестна.

В личном Telegram-канале Natan сообщил о «борьбе» с соседями. Он отметил, что всегда старается быть вежливым, поэтому говорит каждому человеку при встрече «здравствуйте», но в ответ не получает ничего.

«Ну че ты язык-то прячешь, ну не стой как истукан, понятно, что первому поздороваться западло, но ответь, зубки покажи свои, звук издай. Нет. Просто ходячие мертвецы», - возмущается Natan.

Напомним, что в прошлом году рэпер попал в большой скандал из-за измен жене. На шоу «Звезды в джунглях» он закрутил роман с блогершей Лерчек, а после поцеловался с певицей Бьянкой. Сначала исполнитель отрицал связь с участницами реалити, но после появления доказательств признал вину и принес извинения не только супруге, но и фанатам, которые осудили его за неверность.

Ранее жена рэпера Natan попала в больницу во время отдыха за границей.