«Просто капают, чтобы хуже не становилось»: бывшая жена Моргенштерна* попала в больницу

Дилара Зинатуллина, бывшая супруга рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории России), опубликовала в своем Telegram-канале кружок из больницы. По какой причине туда попала девушка, пока не известно.

Вечером в своем аккаунте Дилара выложила короткий ролик. На нем видно, что блогерша находится в больнице. Ее положили в медицинское кресло. К руке девушки подключен катетер, а рядом стоит капельница.

Что конкретно произошло, Дилара не стала уточнять. Она лишь написала, что ей поставили капельницу. Это делается для того, чтобы звездной пациентке не стало хуже.

«Угодила в больницу, пока ничего непонятно, просто капают, чтобы хуже не становилось», — написала бывшая жена Моргенштерна*.

Ранее рэпер раскрыл, когда выйдет из рехаба и вернется на сцену. По его словам, это произойдет уже весной текущего года.

*признан иностранным агентом на территории России