Первый трезвый тур: Моргенштерн* раскрыл, когда выйдет из рехаба и вернется на сцену

Рэпер Моргенштерн*(признан иноагентом на территории РФ) заявил, что готовится вернуться на сцену. Сейчас он находится в рехабе, но весной планирует завершить лечение и сразу отправиться в мировой тур.

В начале 2025 года артист рассказал поклонникам о психическом расстройстве и зависимостях. Он признался, что перестал себя контролировать, поэтому решил обратиться за помощью к специалистам. Он дал последние концерты, на которых попросил «пожелать ему удачи в бою», а затем отправился в рехаб.

Уже в клинике рэпер дал понять, что не оставит творчество, и выпустил новый музыкальный альбом. Вживую же композиции фанаты Моргенштерна* смогут услышать в мае. Исполнитель анонсировал мировой тур, в который вошли страны: США, Израиль, Германия, Швеция, Южной Корея, Франция, Латвия, Литва, Кипр, Чехия, Польша, Испания, Япония, Таиланд, Великобритания и другие. Артист пообещал, что не будет употреблять на этих концертах.

«Первый трезвый мировой [тур]. Скоро увидимся», - заявил Моргенштерн*.

Ранее мама Моргенштерна* поздравила его с днем рождения. Рэперу исполнилось 27 лет.

*Признан иноагентом на территории РФ