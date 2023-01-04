«Просто испугалась»: Распутина раскрыла личный секрет Пугачевой, связанный с отъездом из России

Певица Алла Пугачева уехала из России, потому что «устала от жизни», и, возможно, «просто испугалась». О быстром отъезде Примадонны и ее семьи из России высказалась артистка Маша Распутина.

Отвечая на соответствующий вопрос, артистка предположила: «Пугачева устала от жизни, может быть, в свои годы просто испугалась или не поняла, что происходит».

Она допустила, что «когда живешь своим маленьким мирком», не понимаешь происходящее вокруг. Также Распутина отметила, что в настоящее время от артистов ничего не зависит и «многое решает народ».

Завершая ответ, певица сказала: «Я хочу, чтобы все поскорее закончилось».

Ранее сообщалось, что несмотря на эмиграцию в Израиль, Примадонна появилась в эфире российского ТВ. Напомним, певица стремительно получила гражданство другого государства и уехала из страны. Появилась информация, что гражданство было выдано ей незаконно. В Израиле задержали несколько человек, которые занимались продажей паспортов российским гражданам.