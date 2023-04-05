«Просто фу»: жена Петросяна колко ответила на критику Собчак и сравнила ее блог с помойкой

Татьяна Брухунова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Многие стилисты и коллеги нередко публично обсуждают гардероб звезды и указывают на явные ошибки. Не стала исключением и Ксения Собчак, которая раскритиковала супругу Петросяна за отсутствие вкуса и подсчитала стоимость ее вещей. К слову, сумма оказалась весьма внушительной. Однако, по мнению журналистки, даже брендовая одежда не спасает ситуацию Татьяны. Узнав о критике в свой адрес, Брухунова незамедлительно дала отпор обидчице.

Избранница Евгения рассказала: совсем недавно «добрые люди» скинули ссылку на Telegram-канал Собчак. Знаменитость детально изучила посты, посвященные ее стилю, однако на прочтение всего блога журналистки у Брухуновой терпения не хватило.

«Ксения Собчак в очередной раз почему-то разбирает мою одежду, оценивает ее, пишет о стоимости. Там такая помойка. Меня хватило где-то на сообщений пять-семь. Просто фу», — цитирует Газета.Ru Татьяну.

К слову, не только у супруги Петросяна имеется конфликт с Собчак. Так, например, возлюбленная Богомолова нередко выясняет отношения с Антоном Красовским в медийном пространстве. Не так давно журналистка произнесла одну фразу, вызвавшую негодование со стороны мужчины. Вот почему он обвинил ее в «чудовищной» безграмотности. Подробности инцидента читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой стало известно об судьбе Дани Милохина в Дубае. Еще месяц назад юноша жаловался на отсутствие средств на существование, но, кажется, его ситуация значительно улучшилась. Выяснилось, что молодой человек открыл свой бизнес в Дубае для русских граждан. Подробности смотрите в этой статье.