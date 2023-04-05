Диплом по блату: 41-летнюю Ксению Собчак обвинили в тотальной безграмотности

Ксения Собчак является одной из самых влиятельных персон в отечественном шоу-бизнесе. Она успешно проявляет себя в журналистике, политике и бизнесе, вот почему знаменитость имеет внушительный заработок. Правда, не все звездные коллеги рады ее достижениям, именно поэтому супруга Богомолова нередко получает негативные высказывания в свой адрес. На этот раз с едкой критикой на Собчак набросился Антон Красовский.

Антон и Ксения нередко выясняют отношения в публичном пространстве. Так, совсем недавно знаменитость высмеяла мужчину за то, что он устроил дебош в самолете. Ответ Красовского не заставил себя ждать: журналист вызвался прокомментировать слова Собчак в медийном пространстве. По мнению Антона, девушка сказала неправильные вещи, и виной всему ее «чудовищная безграмотность».

«Проблема Ксении в том, что она чудовищно безграмотная, живет с выданным по блату дипломом. То есть отличить приговор суда от линчевания она не в состоянии», — написал мужчина в своей социальной сети.

К слову, сама возлюбленная Богомолова пока никак не реагировала на подобное высказывание Красовского.

Ранее супруг Ксении обвинил ее в неразумном потреблении и заявил, что зарабатывает меньше избранницы. Как выяснилось, у звездной пары нередко возникают конфликты из-за финансов. Подробности читайте в этой статье.