«Просто дико»: актриса Шумакова рассказала о пугающем побочном эффекте «Оземпика»

После рождения сына Мария Шумакова набрала лишние килограммы, от которых решила избавиться сразу несколькими методами, в том числе при помощи уколов «Оземпика». Актриса призналась, что ей удалось скинуть 25 кг, но препарат ей в итоге не понравился из-за одного побочного эффекта.

Шумакова стала впервые мамой в апреле 2024 года, но не стала засиживаться в декрете. 34-летняя звезда «Сладкой жизни» постепенно возвращается к работе, но пока с минимальной нагрузкой.

Артистка максимально старалась прийти в форму после родов и вернулась к весу, который был до беременности: с 90 кг она похудела до 65−66 кг. Шумакова призналась, что без популярного препарата лишние килограммы уходили очень медленно. Но в этот раз Мария дала себе время и за полтора года постепенно вернулась в форму.

Звезда попробовала для похудения и популярный сейчас «Оземпик», но ей он не понравился.

«Я поддерживаю, я попробовала, мне просто он не зашел. У меня после первой недели приема препарата усилилась тревожность. Я очень стала тревожной, просто дико», — приводит слова Шумаковой Woman.ru.

В свой вес Мария в итоге вернулась без применения инъекций. Сейчас она хочет пробыть в форме, как можно дольше до следующей беременности.

Напомним, в августе актрису и ее годовалого сына госпитализировали в больницу с пневмонией.