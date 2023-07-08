Просто деревенская тетушка: жена Серебрякова опозорила мужа

Алексей Серебряков с женой около 10 лет жил в Канаде, поскольку считал, что за границей у детей будет наилучшая жизнь. Однако летом 2022 года звездная семья вернулась в Россию и стала чаще появляться на светских мероприятиях.

Актер выбрал местом проживания элитный подмосковный поселок. Карьера Серебрякова пошла в гору, принося ему большое количество съемок. Премьеры новых фильмом знаменитость обычно посещает с дочерью и сыном, а супруга предпочитает закрытый образ жизни.

Однако недавно Марию заметили в кинозале с Алексеем и их приемным сыном Данилом. Сделанный фотографом снимок попал в Сеть, и публика ужаснулась.

По мнению интернет-пользователей, Мария была похожа на деревенскую тетушку. Супруга Алексея не сделала макияж, надела скромный наряд и укрылась в шаль. На фоне ее Серебряков был похож на статного и роскошного мужчину.

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