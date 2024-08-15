Отар Кушанашвили уличил вновь женившегося Гарика Харламова во лжи

Журналист Отар Кушанашвили отреагировал на заявление комика Гарика Харламова о том, что для него деньги не имеют первостепенное значение. Телеведущий отметил, что его рассмешили эти слова артиста.

В личном Telegram-канале Отар высмеял фрагмент из нового интервью звезды Comedy Club. Он уверен, что Гарик был нечестен с интервьюером и поклонниками, говоря о неважности денег. Харламов заявлял, что не гонится за достатком и считает такой образ жизни неправильным. Кушанашвили же считает, что комик слукавил, так как лично знает его.

«Деньги — это главное условие свободы, и когда б я лично не знал Харламова, я б сейчас так не смеялся», — отметил журналист.

Отметим, что Гарик Харламов является одним из главных резидентов Comedy Club. Кроме того, он зарабатывает, снимаясь в других шоу, рекламе, фильмах и сериалах. У юмориста также есть бизнес, но он большой прибыли не приносит. Сам он шутит, что много работает, так как копит на новый развод. Недавно Гарик вновь женился после расставания с актрисой Кристиной Асмус. Его новой супругой стала Катерина Ковальчук.

Ранее Гарик Харламов объяснил, почему развелся с Кристиной Асмус.