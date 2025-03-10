«Просто Бог мне помог»: Игорь Николаев чудом спас от смерти старшую дочь

В первом браке с Еленой Кудряшевой у композитора Игоря Николаева появилась на свет дочь Юлия. Сейчас ей уже 46 лет, женщина работает врачом и живет в Майами. Когда наследница артиста была маленькой, с ней произошел несчастный случай, но Юлию чудом спас отец.

65-летний музыкант побывал в программе «Сегодня вечером», посвященной 80-летию Юрия Антонова. Старые товарищи поделились в эфире передачи воспоминаниями из молодости. Однажды артисты жили в одном доме — Николаев на четвертом этаже, а Антонов — на пятом. Мама автора хита «Крыша дома твоего» обожала дочь экс-супруга Наташи Королевой и передавала ей угощения через балкон. В один день девочка тянулась за тарелкой и… выпала из окна.

Юлия упала вниз, но успела ухватиться за поручни балкона, повиснув в воздухе. Николаев быстро среагировал и вытащил дочь обратно в квартиру.

«Это просто Бог мне помог, что я забежал, вытащил ее оттуда. Захотела пирожков», — заявил композитор.

После этого музыкант провел с наследницей воспитательную беседу и сказал, чтобы в следующий раз она поднималась в квартиру мамы Антонова за пирожками.

Старшая дочь знаменитости с детства увлекалась музыкой и хотела пойти по стопам отца. Переехав в США, она поступила во Всемирную школу искусств в Майами, но со временем поняла, что не хочет заниматься шоу-бизнесом и пошла учиться на врача. Юлия прошла огромный конкурс и начала работать в одной из клиник Майами. С отцом женщина видится, когда он прилетает к ней в гости.

В 2010 году Игорь Николаев женился на Юлии Проскуряковой. Спустя пять лет у пары родилась дочь Вероника. Недавно супруги отметили 19 лет со дня знакомства.