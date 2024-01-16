«Просто бежать»: Борисова назвала виновного в сливе видео с Волочковой и дала совет жене Джигурды

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала слив хоум-видео с участием балерины Анастасии Волочковой и актера Никиты Джигурды. Она также дала совет супруге артиста Марине Анисиной.

Комментарий приводит сайт mk.ru.

Борисова считает Джигурду виновным в появлении ролика, на котором актер снимает с балерины штаны. По мнению ведущей, Анисиной пора задуматься о разводе.

«Бедная жена Джигурды! Ей просто бежать от него надо как черт от ладана», - заявила Борисова.

Она призналась, что никогда не питала симпатии к актеру: как выяснилось, Джигурда был ей всегда «отвратителен».

Волочковой в этой ситуации «терять нечего», считает Борисова, сделать уже ничего нельзя. Телеведущая вспомнила свой случай, когда в Интернет попал ролик неприличного содержания: его слили до лечения Борисовой в реабилитационном центре.

«Были заголовки из серии «Дана Борисова повторила поступок Дзюбы». Но я спокойно отнеслась к этому, совершенно философски», - вспоминает ведущая.

После того инцидента Борисова пришла к выводу, что главное – не мнение окружающих, а отношение героя ролика к нему.

Ранее Борисова рассказала, что ее дочь устроилась на работу. 17-летняя девочка получает 3 тыс. рублей в день, работая в пункте выдачи онлайн-магазина.