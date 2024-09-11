«Просто бессовестно»: в Госдуме прокомментировали скандал с сыном Юрия Никулина

В Госдуме высказались о скандале с сыном Юрия Никулина, Максимом. Депутат Ольга Германова в беседе с «Абзацем» призналась, что возмущена поступком мужчины. Ранее сообщалось, что гендиректор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре позвал русофобку Жасмин Страгу быть членом жюри фестиваля «Артист».

Напомним, что после этой информации правозащитники из «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия наследника Никулина. СМИ отмечают, что внук советского артиста Юрий Никулин ответил, что Жасмин помогает не ВСУ, а «цирковым школам Харькова и Киева».

Депутат Ольга Германова считает, что между помощью украинским культурным учреждениям и армии страны нет разницы. Она заявила, что это «просто бессовестно».

«В период, когда украинская армия убивает наших мирных жителей, Цирк Никулина приглашает в состав членов жюри помогающую украинцам артистку. Доходы от их культуры могут идти в том числе на помощь ВСУ. Другого мнения у меня быть не может», – высказалась она.

Парламентарий убеждена, что Цирк Никулина должен был поддерживать страну и давать благотворительные представления для детей из новых регионов.

Ранее мы писали о том, что власти Латвии запретили въезд в страну стендап-комику Марии Марковой.