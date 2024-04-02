«Проститутки почестнее»: Яна Поплавская дала оценку актрисе Яне Трояновой*

Телеведущая и общественный деятель Яна Поплавская ответила актрисе Яне Трояновой* (признана иноагентом на территории РФ), что проститутки честнее нее. Она отметила отсутствие большого таланта у артистки.

Комментарий Поплавской приводит сайт aif.ru.

Она отреагировала на очередное интервью Трояновой* и заявила: «Вот троит в голове у бабы!».

По мнению актрисы, иноагенты «дают волю фантазии» и «не успевают притормозить на поворотах». Поплавская отметила, что ей стыдно и неприятно.

Актриса указала на то, что при жизни в России Троянова*, ничего особенного собой не представляя, «имела приличный заработок». При этом славу ей принесла не профессия – ничего значительного актриса не сделала. Поплавская отметила: о Трояновой* узнали «после ее демаршей».

«… Приходится зарабатывать три корочки хлеба на таких вот дешевых спектаклях. Проститутки, пожалуй, почестнее будут», - заключила Поплавская.

Ранее Троянова* жаловалась, что не может спокойно спать за границей.

*признана иноагентом на территории РФ