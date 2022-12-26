«Проститутка»: Караулова раскритиковала Подольскую за аморальное поведение

Супруга Владимира Преснякова, Наталья Подольская не только выступает на сцене, но и проводит интервью со звездами шоу-бизнеса. Недавно она пригласила к себе коллегу Юлианну Караулову, с которой поговорила на интимные темы. Разговор получился таким жарким, что артистки не смогли сдержать своих эмоций.

Девушки обсудили важный вопрос, касающийся полового воспитания детей. Наталья поинтересовалась у Юлианны, будет ли она объяснять ребенку, что в первый раз нужно заниматься сексом только по любви.

«Ну давай быть честными, кто совершил этот акт по реальной любви?» — ответила Караулова.

Тогда рыжеволосая красавица призналась, что ее первый опыт был с любимым человеком. «Я», — сказала Наталья.

Юлианна поинтересовалась, сколько времени перед интимом Подольская встречалась с этим мальчиком. На что жена Преснякова заявила: «Нисколько вообще. Но я его любила! А он меня нет».

Гостья шоу не выдержала и громко крикнула ведущей: «Проститутка!» и показала на нее пальцем. Подольская не смутилась и восприняла высказывание в шутку.

Напомним, что сейчас Наталья счастлива в браке с Пресняковым, от которого родила двух сыновей. А Юлианна замужем за продюсером Андреем Черным. У них тоже есть наследник.

Ранее мы писали о том, что Подольская жалуется на отношения в семье.