«Без слез не обходится, он кричит»: Подольская недовольна отношениями в семье

Семья певца Владимира Преснякова и Натальи Подольской со стороны кажется идеальной. Супруги всячески поддерживают друг друга и стараются везде бывать вместе. Они проводят все свободное время с детьми, двумя сыновьями – Артемием и Иваном. Но в последнее время в их доме чаще слышится плач, а не радостный смех.

Подольская рассказала в интервью, что после появления на свет Ивана, старший ребенок стал очень ревнивым. Он обижался по пустякам и капризничал, что все внимание взрослых достается малышу. Но теперь Артемий так проникся к братику, что буквально не выпускает его из рук.

Старший наследник постоянно лезет к младшему с поцелуями и объятиями. Иногда Ивану так плохо, что он кричит и плачет. Наталья просто не знает, что с этим делать.

«Иногда и без слез не обходится. Тема очень любит целовать брата в волосы, прямо засасывает их к себе в рот, а Ване от этого больно, он кричит, плачет. Ну, садомазохистские немножко отношения», – призналась певица.

По словам звездной мамы, младший ребенок все равно любит брата и все за ним повторяет. Наталья рада, что у нее такие дети, которые чувствуют любовь. Родители всегда говорят мальчикам, что они должны уважать и беречь друг друга.

Ранее мы писали о том, как Подольская жадно потрогала себя за грудь у всех на виду. У поклонников остался только один вопрос, где в этот момент был ее муж?