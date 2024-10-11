«Простите»: дочь Успенской впервые вышла на связь после возвращения в Россию

Дочь певицы Любови Успенской впервые после истории с исчезновением вышла на связь. По словам Татьяны Плаксиной, она некоторое время не пользовалась соцсетями из-за «неполадок».

«Простите, на этих днях были неполадки с Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Его кто-то взломал. Я нахожусь дома, репетирую, готовлюсь к концерту и к новой встрече с вами», — заверила Плаксина в видеообращении.

При этом она ничего не стала говорить о том, почему в тайне от знаменитой матери улетела в Израиль.

Сама Успенская после заявления о пропаже дочери больше с поклонниками на связь не выходила. Кроме того, ее директор отменил все концерты, запланированные на октябрь.

Напомним, вечером 2 октября об исчезновении Плаксиной внезапно заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Его слова подтвердила и сама Успенская. Она также предположила, что Татьяну могли похитить из-за их поездки в ДНР и ЛНР. 3 октября Плаксина нашлась в Израиле, а 7 октября вернулась в Москву.

Ранее адвокат певицы Елена Сенина заявила, что Плаксину якобы заставили дать интервью, в котором она дискредитирует пророссийскую позицию своей знаменитой матери.

*Владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена