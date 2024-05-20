Актриса Борзова рассказала, как Пугачева «утопила» Игоря Демарина ради Киркорова

Актриса Елена Борзова рассказала, что Алла Пугачева практически руководила российским шоу-бизнесом и, пользуясь своей властью, убирала с эстрады конкурентов Филиппа Киркорова.

«Ради Фили Киркорова утопила Игоря Демарина, потому что тот поет вживую и талантливее его в сто раз. Филипп же тогда с Аллой был. Какие именно у Пугачевой были рычаги, какие знакомства, это надо ее спрашивать. Но то, что она этими рычагами владела, – факт. Если бы всех этих историй, когда Пугачева убирала конкурентов, не было, я бы об этом и не говорила. Но факты сами за себя говорят», - сказала Борзова в беседе с aif.ru.

Актриса подвернула, что стала свидетелем «расправы» с певцом Игорем Демариным, так как он был близким другом ее мужа, поэта-песенника Николая Зиновьева. По словам Борзовой, Демарина вырезали из всех телеверсий концертов.

«Или еще пример: Демарин выступает, поет на концерте на канале «Россия». Выходит эфир. Бац! Где Демарин? Отрезают. Как будто его и не было на концерте вообще», - вспомнила артистка.

По ее мнению, Пугачева расправилась с певцом, так как он прекрасно поет вживую и обладает большой харизмой.

«Игорь один поет, без всяких подтанцовок. И поет так, что ему и не нужна группа поддержки. Извините, на концерте Киркорова я тоже сидела. И думала: Боже мой, когда же это закончится. Там нет ни энергии, ни всего того заразительного, что есть в Демарине», - заверила Борзова.

Она с сожалением констатировала, что Примадонна и ее соратники «так закопали человека».

Ранее Елена Борзова рассказала, как Алла Пугачева уничтожила карьеру Аиды Ведищевой, а от Ларисы Долиной избавиться не смогла.