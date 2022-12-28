«Парни они еще хоть куда»: братья Меладзе бросили своих жен

На днях в Сети появились фотографии с нового концерта Валерия Меладзе в Берлине, на котором появился его брат Константин. О музыканте долгое время не было никаких вестей, и поклонники даже не знали, где он находится. Поэтому им было приятно узнать, что композитор пребывает в добром здравии.

Однако стоит отметить, что на мероприятии не были замечены супруги обоих братьев. Ни Альбины Джанабаевой, ни Веры Брежневой на выступлении артиста не было, и это еще больше подогрело слухи о двух звездных разводах. В СМИ уже давно пишут про разлады в обеих семьях. Якобы Валерий сейчас много времени проводит с бывшей супругой и детьми от первого брака, а Константин так и вовсе не живет со своей женой.

Известный блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» поделилась мнением на счет отношений звездных супругов. Она считает, что в их парах уже совсем давно все неладно, иначе почему братья появляются везде без своих жен?

«Нет, ну ничего такого в этом предполагаемом событии нет. Оба до Виагровых были женаты, так почему бы снова не развестись? Удивительно, что если это случилось, то почему нам не сообщили об этом? Парни они ещё хоть куда. Обоим нет и 60. Один пишет песни, другой громко поёт. Денег, как я понимаю, много. Можно найти жён и помоложе», - написала Лена Миро.

Также блогер предположила, что расставания не афишируются, так как просто еще не найдены замены. Миро предложила несколько кандидаток на выбор. По ее мнению, отлично подойдут незамужняя Ольга Бузова и с недавнего времени свободная певица Слава.

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