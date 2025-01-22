«Простили друг другу обиды»: Анастасия Волочкова рассказала о здоровье отца и зависти матери

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что смогла сблизиться с проживающими в Санкт-Петербурге родителями, а также отметила, что отец находится в очень плохом состоянии.

«Я съездила к папе. Он, к сожалению, уже очень плох. 17 лет он не говорит ничего, не двигается. Понимаете, спортсмен, после инсульта...В 60 лет его накрыло», - рассказала Анастасия в беседе с mk.ru.

По словам балерины, перед Новым годом ей также удалось наладить отношения с мамой. Долгие годы артистка была в ссоре с родительницей и обвиняла ее в своих неудачах.

«Понимаете, когда появляется некий момент зависти, когда мама думает, что все, что принадлежит мне — начиная от славы, короны, должно принадлежать ей... Но я призвала перед Новым годом и маму, и дочку, чтобы мы были вместе, чтобы мы простили друг другу все обиды. И, знаете, получилось», - разоткровенничалась Анастасия, заверив, что теперь у нее прекрасные отношения с родственниками.

Говоря о 19-летней дочери Ариадне, балерина призналась, что однажды сказала не очень добрые слова о ее друге, после чего у них испортились отношения, но все уже в прошлом.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, как относится к появлению возлюбленного у дочери. Ариадна пришла с молодым человеком в московский ресторан на празднование дня рождения знаменитой матери. Как пояснила балерина, она в курсе романа наследницы и одобряет ее выбор.