Natan ответил Водонаевой, которая уличила его в связи с Лерчек и Бьянкой. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях Алена Водонаева снова напомнила об изменах Натана. Она рассказала, что не верит Лерчек и Бьянке, которые отрицают интимную связь с рэпером.

«По моей информации он не только перецеловался на шоу. Так что девочки пусть не лукавят на разных интервью, все у них там было», — рассказывала она.

Сам рэпер не выдержал и ответил телеведущей в своем Telegram-канале.

«Еще один человек, у которого есть информация и расписание моего **** [полового органа, — прим. ред.]. Где он был, в каком человеке и в какое время», — пошутил он.

В комментариях подписчики поддержали рэпера: «Боже мой, ну сколько ж можно мусолить эту тему. Никак не угомонятся», «В чужом грязном белье капаться, фу!».

Ранее мы писали о том, что Natan прокомментировал близость с Лерчек.